اليوم السابع
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الأحد، 07 أبريل 2024 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة المفوضية الأوروبية: الإنفاق الدفاعي الأوروبي يحتاج إلى التسريع

الأحد، 07 أبريل 2024 08:05 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: الإنفاق الدفاعي الأوروبي يحتاج إلى التسريع الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك حاجة للإسراع في الإنفاق الدفاعي الأوروبي بصورة جماعية، وأن التعاون الدفاعي يجب أن يكون علامة المستقبل في أوروبا.


وأشارت فون دير لاين - خلال كلمتها أمام مؤتمر عقده الحزب المحافظ الحاكم في اليونان "الديمقراطية الجديدة" حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الإثنين/ - إلى أن أوروبا يتم استهدافها من داخلها وخارجها، وأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي يحتاج إلى التسريع.


أما نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، فقال إن أوروبا في حاجة إلى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، و فون دير لاين، لافتا إلى أن الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، وجه الشكر لليونان لأنه لولا دعمها لم تكن بلاده لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
 







المفوضية الأوروبية

الإنفاق الدفاعي الأوروبي

جيوش اوروبا

اوروبا




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