جمعية المزارعين الإيطالية: 2 مليار يورو تكلفة الطعام فى عيد الفصح لأول مرة بالبلاد

فاطمة شوقى

قالت جمعية المزارعين الرئيسية فى إيطاليا ، كولديريتى، إنه تم إنفاق أكثر من ملياري يورو لإعداد وجبة فى عيد الفصح، ففى الوقت الذى يعتبر الاستمتاع بالطعام والمأكولات الشعية من مظاهر الاحتفال الرئيسة بعيد الفصح، تعانى البلاد من زيادة كبيرة فى الأسعار وارتفاع واضح فى التضخم.

وقالت صحيفة الجورنال الإيطالية، إن 86% من الإيطاليين قرروا قضاء يومهم في المنزل أو مع العائلة أو الأصدقاء، واختار 9% فقط مطعمًا أو منزلًا ريفيًا، و3% فقط قاموا بنزهة.

ولا يزال لحم الضأن من التقليد الكلاسيكي الرائع، ويحتل مكانة بارزة في واحدة من كل ثلاث قوائم طعام، سواء في المنازل أو المطاعم، هناك حقيقة غريبة تتعلق بالحلوى، حيث تقوم 43% من العائلات بتحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها.

وتعانى إيطاليا من ارتفاع فى الأسعار ، حيث قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن التضخم عاود الارتفاع مرة أخرى في شهر مارس مسجلا 1.3% على أساس سنوي، ووفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني، بما في ذلك التبغ، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 1.3% على أساس سنوي (مقارنة مع 0.8% في الشهر السابق).

وارتفع التضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.4%، فيما تباطأت سلع الطاقة من 2.6% إلى 2.5%، ويتأثر التسارع الطفيف بتراجع الانخفاض السنوي في أسعار سلع الطاقة، وفقا لإستات.

وفي شهر مارس، تباطأت ديناميكيات الأسعار السنوية لما يسمى ،عربة التسوق، لتسجل ارتفاعا 3% مقارنة مع 3.7% في فبراير.