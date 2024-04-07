تونس تستضيف منتدى المنافسة العربي الخامس أواخر مايو القادم

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تستضيف تونس منتدى المنافسة العربي الخامس يومي 22 ـ 23 مايو القادم، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي والإقليمي.



وقال رئيس مجلس المنافسة التونسي القاضي حسان القيزاني ـ في تصريح لوكالة الأنباء التونسيةـ إن هذا المنتدى الذي سيجمع سلطات المنافسة من العالم العربي يكتسب أهمية كبيرة لتونس وللمشاركين حيث سيتم خلاله عرض التجارب في هذا المجال.



وأشار المسؤول التونسي إلى أن بلاده تعد في صدارة الدول العربية التي أحدثت جهازا متخصصا في دراسة السوق والمنافسة وتمتلك خبرات هامة في المجال.



ويشارك في تنظيم هذا المنتدى وزارة التجارة التونسية ومجلس المنافسة والعديد من الهياكل الدولية والإقليمية على غرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.



ويعد "مجلس المنافسة" هيئة عمومية ذات شخصية قانونية ويتمتع بالاستقلالية التامة والحياد ويلعب المجلس دورا استشاريا وقضائيا ويشمل الدور الاستتشاري القيام باستشارات وجوبية لها علاقة بالمنافسة وأخرى اختيارية.