تواريخ مرتبطة بمحاكمة "خلية الشروق الثانية" بعد إيداع حيثيات المؤبد والمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بخلية الشروق الثانية، بعد إيداع المحكمة حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين، وتوجد تواريخ هامة في القضية..

_ " 15 يناير من عام 2023"، يشير لتاريخ أولي الجلسات.



_ " 20 مارس 2023"، يشير لتاريخ استجواب المتهمين.



_ 1 أكتوبر 2023"، يشير لجلسة مرافعة النيابة

_ " 20 نوفمبر 2023".. حجز الدعوي للحكم.



_" 17 مارس 2024".. المحكمة تعاقب 8 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.