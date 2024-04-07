تعرف على استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر المبارك

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لعيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، حيث أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصرى العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.

فى سياق متصل، أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 335 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر.

كما استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، وفد الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، مطران عام كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبرارى.

جاء ذلك حضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا، وجورج سمير منسق الشؤون الدينية، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لوطننا الغالى دوام الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصر والمصريين ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه رحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة معربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا فى تماسك النسيج الوطنى بكل مفرداته ومكوناته وسيظل النموذج المصرى متميزًا فى قوته ووحدته، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، لمتابعة جهود وموقف تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والجهات المعنية، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وجهات الولاية، ومسئولى منظومة المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد بشكل مستمر وبدقة أى تعديات سواء كانت على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، أو نهر النيل، مكلفًا باستمرار المتابعة والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة لرصد أى تعديات ومراجعة كافة الإجراءات، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى لصون حق الأجيال القادمة، مشددًا بمحاسبة المقصرين.

وناقش محافظ كفر الشيخ، تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى، لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسى، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفورى معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية، مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، ومسئولى المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، لمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التى تأتى ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف والتعامل معها فى المهد بإزالتها.

استقبال وفد الكنيسة



جانب من استقبال وفد الكنيسة



محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك



محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات