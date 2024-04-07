تعرف على اختصاصات مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

كتب أحمد إسماعيل

أسند النائب العام المستشار محمد شوقى بالقرار رقم 517 لسنة 2024 اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية اختصاصات مكتب حماية الطفل.



أولا : الإختصاصات المتعلقة بحماية الطفل:

- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها.

- مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها.



- متابعةالاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .

-التفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال بما في ذلك مؤسسات الإيداع أو إقتراح تكليف النيابات المختصة بتفتيشها، وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من

إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين

- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها.

- اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الإستغلال

وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الإستغلال وغيرها من حالات التعرض للخطر المحدق، والتنسيق

والمتابعة مع النيابات المختصة لإستصدار القرارات اللازمة لذلك.

-التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية

الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية .

- متابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم والتصرف فيها وإعداد سجل لقيدها .

- متابعة إستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك

-ما يسند إليه من أعمال أخرى.



وانشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذى من خلاله يتم التعامل مع الاطفال سواء المجنى عليهم أو الشهود أو المتهمين، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.