تحصين 120 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، وقال "مختار"، أن الحملة انطلقت منذ 19 مارس وبلغ ما تم تحصينه حتى الآن 120623 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر، لتحقيق المستهدف منها.

وأكد "مختار" على ضرورة تضافر لجهود كافة الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والذى اوضح أن اعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز واضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.



تحصين 120623رأس ماشية ضد الحمي القلاعية (1)



تحصين 120623رأس ماشية ضد الحمي القلاعية (2)



تحصين 120623رأس ماشية ضد الحمي القلاعية (3)



تحصين 120623رأس ماشية ضد الحمي القلاعية (4)



تحصين 120623رأس ماشية ضد الحمي القلاعية (5)