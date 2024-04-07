اليوم السابع
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بيتر بيليجرينى يفوز فى الانتخابات الرئاسية فى سلوفاكيا

الأحد، 07 أبريل 2024 03:14 ص
بيتر بيليجرينى يفوز فى الانتخابات الرئاسية فى سلوفاكيا بيتر بيليجرينى
أحمد علوى

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فاز بيتر بيليجريني، حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكيا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استنادا إلى فرز 96 في المئة من الأصوات.

ووفقا لقناة سكاى نيوز، حصل بليجريني، رئيس البرلمان حاليا ورئيس الوزراء سابقا، على 54 في المئة من الأصوات.

وفي المقابل حصل الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كورتسوك على 46 في المئة من الأصوات، بحسب النتيجة الصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.


وأقر كورتسوك بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وهنأ بيليغريني على فوزه في كلمة ألقاها في مقر حملته الانتخابية وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

وكانت سلوفاكيا قد جمّدت في أكتوبر الماضي قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الرئاسة وقتها.







بيتر بيليجرينى

روسيا

سلوفيكيا

رئيس سلوفاكيا




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