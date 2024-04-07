انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى بواشنطن 15 أبريل الجارى

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، اعتبار من 15 إبريل الجارى حتى 20 إبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

وأشار الموقع الرسمي للبنك الدولى أن الاجتماعات التي يتحدث فيها اجاي بانجا رئيس البنك الدولى ومجموعة من المشاركين من مختلف دول العالم، ستناقش كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.

وستناقش الاجتماعات فعالية حول توفير الطاقة لأفريقيا: ما المطلوب لتوفير الطاقة للجميع؟ ، حيث يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030، ويعيش نحو 400 مليون منهم في بلدان تعاني من أوضاع هشاشة وصراع وعنف.

وفي أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق في تحقيق هذا الهدف. وبدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع، لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر.

وقد بدأت مجموعة البنك الدولي بالفعل، بالتعاون مع الشركاء، في بذل الجهود لتطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني.

ويتحدث خلال الفعالية الهامة يوم 17 ابريل، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومجوعة من رؤساء الشركات والوزراء من بعض الدول الافريقية.