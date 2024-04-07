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امتحانات الثانوية العامة 2024.. لن يعتد بإجابات الطالب بكراسة الأسئلة

الأحد، 07 أبريل 2024 11:14 م
امتحانات الثانوية العامة 2024.. لن يعتد بإجابات الطالب بكراسة الأسئلة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر لها أن تنطلق 10 يونيو المقبل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط لإجابة الطالب عن الأسئلة أبرزها أن تتم داخل كراسة البابل شيت بالنسبة للأسئلة الاختيارية وفى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، مشددة على أن لن يعتد بالإجابة التى يتم كتابتها داخل كراسة الأسئلة.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحويل الطلاب المتاخرين عن تسجيل الاستمارة إلى المنازل




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