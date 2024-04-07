اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين تُجري مناورات بحرية مشتركة

أعلنت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، أنها ستُجري أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزراء دفاع الدول الأربع قولهم -في بيان أصدروه عقب اجتماع مشترك- إن النشاط التعاوني البحري سيُعقد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين اليوم الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".



وأضافوا: "إننا نقف مع جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون لأنه أساس السلام والاستقرار الإقليميين".



من جانبه، أفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية للصحفيين بأنه من المتوقع أن تشمل المناورات، تدريبات حربية مضادة للغواصات ودوريات بحرية، مضيفا أنه لم يتم استهداف دول محددة.



وذكرت مصادر بالحكومة الفلبينية أن التدريبات المشتركة ستُجرى قبالة جزيرة بالاوان الفلبينية، وتهدف إلى تعزيز "قابلية التشغيل البيني" لـ"تكتيكات وتقنيات" قواتهم.



وفي البيان، أكد الوزراء مجددًا موقفهم بأن الحكم الصادر عام 2016 عن محكمة التحكيم الدائمة والذي أبطل مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا كان "قرارًا نهائيًا وملزمًا قانونًا لأطراف النزاع".



ومنذ عقد الاجتماع الأول لوزراء دفاعها في يونيو من العام الماضي، عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها الثلاثة علاقاتهم الثنائية أو المتعددة الأطراف.



وأصبحت الصين حازمة بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد.. وفي الحادث الأخير، استخدم خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفينة فلبينية بالقرب من المياه الضحلة المتنازع عليها أواخر الشهر الماضي ما أدى إلى إصابة جنود في الحادث.