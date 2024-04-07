الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هجوم المسيرات على محطة زابوريجيا النووية خطير

وكالات

أعلنت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة على منصة التواصل الاجتماعى "اكسX " أن هجمات الطائرات بدون طيار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التى تسيطر عليها روسيا فى أوكرانيا تسببت فى أضرار بالمبنى الذى يضم أحد مفاعلاته الستة ولكن لم تتعرض السلامة النووية للخطر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "الأضرار التى لحقت بالوحدة 6 لم تعرض السلامة النووية للخطر، ولكن هذا حادث خطير يمكن أن يقوض سلامة نظام احتواء المفاعل".

وأضاف رئيس الوكالة، رافائيل جروسي، أنه كانت هناك ثلاث "ضربات مباشرة" لهذه المباني.

وحذر جروسى من أن: "الهجمات الطائشة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووى كبير ويجب أن تتوقف فورا".