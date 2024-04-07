المكسيك تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور بسبب اقتحام السفارة

وكالات

أعلنت نيكاراجوا، السبت، قطع "أي علاقة دبلوماسية" مع الإكوادور، بعد اقتحام شرطة العاصمة كيتو لسفارة المكسيك بهدف اعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخى جلاس الذي كان قد لجأ إليها.

وقالت حكومة الرئيس دانيال أورتيجا، في بيان: "حيال العمل غير المألوف والمدان (...) والذي يثير رفضاً لا رجوع عنه، اتخذنا القرار السيادي بقطع أي علاقة دبلوماسية مع حكومة الإكوادور".

وكانت المكسيك أعلنت "القطع الفوري" لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، بعد أن اقتحمت الشرطة السفارة المكسيكية من أجل اعتقال جلاس.