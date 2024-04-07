الكونغو الديمقراطية: مقتل 10 مدنيين بهجوم لمليشيات "كوديكو" شرقى البلاد

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شنت عناصر مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" هجوما على إحدى قرى إقليم "دجوجو" بمقاطعة "إيتوري" شمال شرق الكونغو الديمقراطية؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين.



وذكر مسؤولون محليون أن الهجوم استهدف قرية "جالاي" التابعة لإقليم "دجوجو"، مشيرين إلى أن من بين الضحايا 4 سيدات.



ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن هؤلاء المسؤولين أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة من فجر يوم أمس السبت حيث استهدفت مجموعة مسلحة من مليشيات "كوديكو" سكان قرية "جالاي" الواقعة على ضفاف نهر "ايتوري".



وأضافت أن عناصر المليشيات أطلقوا أعيرة نارية في جميع الاتجاهات؛ ما أدى إلى حالة من الذعر بين سكان القرية الذين حاولوا الاحتماء من الأعيرة النارية وفر بعضهم إلى الغابات المجاورة فيما توجه آخرون نحو قرية "ماياليبو" المجاورة.



وأشارت إلى أن بعض أفراد الجيش الكونغولي القريبين من موقع الهجوم قاموا بإطلاق النار على مرتكبي هذا الهجوم واشتبكوا معهم.



وأوضح المسئولون المحليون أن المحصلة الأولية للهجوم هي 10 قتلى من المدنيين، فيما قُتل اثنان من أفراد المليشيات إلى جانب جندي من القوات المسلحة الكونغولية.



يذكر أن مقاطعة "إيتوري" الواقعة بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد نزاعا عرقيا مسلحا كبيرا بين مجموعات من قبيلة "ليندو" الزراعية وقبيلة "هيما" الرعوية، ورغم بدء القتال بينهما منذ أوائل عام 1972، إلا أن النزاع المسلح مازال مستمرا إلى يومنا هذا.



وتعد مليشيات "كوديكو" واحدة من الفصائل المسلحة النشطة في نزاع "إيتوري" وتضم مقاتلين غالبيتهم من عرقية "ليندو".