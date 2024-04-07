اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخزن داخل مدرسة المحطة فى أبو تشت بقنا

الأحد، 07 أبريل 2024 05:42 م
السيطرة على حريق مخزن داخل مدرسة المحطة فى أبو تشت بقنا جانب من الحريق
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة ابوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة الرائد علاء ديب، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة أبو تشت.

تم تحرير محضر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.







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اخبار قنا




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