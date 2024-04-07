"السمسمية" تُحيى نهائى الدورة الرمضانية للكرة النسائية ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأحد، من حفلة السمسمية التي نظمها مركز شباب الزهور في محافظة بورسعيد، قبل بدء المباراة النهائية للدورة الرمضانية النسائية في كرة القدم.

وتضمن حفل ختام البطولة الذي شهد حضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، عدد من الفقرات الفنية وفي مقدمتها فقرة السمسمية.





شارك في منافسات البطولة التي استمرت لمدة أسبوع 8 فرق من محافظات: المنصورة والشرقية وبورسعيد، وحصد كأس البطولة فريق الزهور والمركز الثاني جاء الزهور ،بينما فاز بالمركز الثالث فريق بورفؤاد، وحل بالمركز الرابع فريق من محافظة الشرقية.

وسُلمت 4 كؤوس لأصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، فضلا عن توزيع ميداليات وشهادات تقدير على اللاعبين، وكؤوس هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى.



احد مغني السمسمية



احد مقدمي عروض السمسمية



الحضور في النهائي



الفرقة السمسمية



حضور حفل السمسمية



عروض السمسمية