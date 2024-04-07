اليوم السابع
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الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات

الأحد، 07 أبريل 2024 11:41 ص
الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات جواز سفر-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

 







الإدارة العامة للجوزات

الجنسية

حقوق الإنسان

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث




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