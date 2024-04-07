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الحكومة ترد على شائعة استيراد مصر شحنات تقاوى فاسدة

الأحد، 07 أبريل 2024 11:51 ص
الحكومة ترد على شائعة استيراد مصر شحنات تقاوى فاسدة انفوجراف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.

وأوضحت أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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انفوجراف

 







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الزراعة

الحكومة

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اليوم السابع بلس




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