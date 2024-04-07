اليوم السابع
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التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها غرقاً في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر

الأحد، 07 أبريل 2024 02:26 م
التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها غرقاً في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر غرق طفلة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن طفلة لقت مصرعها غرقاً في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بعدما انتشلتها قوات الإنقاذ النهري.

وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى على الجثمان وإعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفادت التحقيقات الاولية أن الطفلة اختفت اثناء اللعب أمام منزلها وبحثت اسرتها عنها طويلا حتى اكتشفوا غرقها في الرياح البحيري القريب من المنزل ونجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثمانها بعد عدة 48 ساعة من البحث.

وكانت قد تلقت  غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بقرية نكلا
وتم الدفع  بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر وأثمرت جهود البحث عن انتشال الجثمان وإيداعها ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.







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مفتش الصحة

غرق طفلة

اخبار الحوادث

دفن طفلة




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