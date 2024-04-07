اليوم السابع
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البورصة المصرية.. صعود مؤشر الشركات الصغيرة هامشيًا بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 07 أبريل 2024 01:57 م
البورصة المصرية.. صعود مؤشر الشركات الصغيرة هامشيًا بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة.







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