الانتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

تفقد محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مشروعات الاحلال والتجديد لشبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، والتى من المقرر الانتهاء منها فى نهاية إبريل الجارى.

وأوضحت إنجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه شارك رئيس مياه سوهاج العاملين بقطاع جنوب الإفطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

يذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى استعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.