الآلاف يحتجون ضد حكومة فيكتور أوربان فى المجر

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تظاهر عشرات الآلاف في المجر ضد حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بدعوة من منافسه الجديد، بيتر ماجيار.



وقدرت بعض وسائل الإعلام عدد المشاركين بنحو 100 ألف ، مما يجعلها واحدة من أكبر تظاهرتين سياسيتين معارضتين في السنوات الأخيرة، وفقا لموقع يورونيوز الأوروبي.



واحتشدت الجماهير في الساحة الرئيسية في بودابست، وينتمي بيتر ماجيار، 43 عاما، إلى دائرة النخبة في الحزب الحاكم.. وكان زوج وزيرة العدل السابقة جوديت فارجا ، لكنه انشق قبل شهرين وأحدث هزة في المشهد السياسي المجري منذ ذلك الحين .



وهدف التظاهر هو الإطاحة بنظام فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010 .. وفي كلمته أمام المتظاهرين، اتهم بيتر ماجيار وسائل الإعلام ومكتب المدعي العام في البلاد بالافتقار إلى الاستقلال الحقيقي، ووجه اتهامات بالفساد الحكومي، وقال إنه سيشكل حزبا للمشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل .



وهتف أمام الحشد "نحن المجريين نتحد"، داعيا المجريين من اليمين واليسار والليبراليين إلى احترام بعضهم البعض والعمل معا لاستبدال النخبة السياسية الحالية .. كما انتقد بيتر ماجيار بشدة أحزاب المعارضة التقليدية لفشلها في شن معركة شرسة ضد الحزب الحاكم على مدى السنوات الـ 14 الماضية.