اعترافات عاطل بتهمة ترويج الحشيش بالمرج: كنت ناوى أوزع المخدرات فى العيد

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، فور ضبطه بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج، حيث كشف المتهم أنه اتخذ الاتجار في المخدرات مجالا له لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من المنطقة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه قام بجلب المواد المخدرة لتروجها خلال عيد الفطر على عملائه، مضيفا أنه قام باتخاذ مسكنه مخزنا لاخفاء المخدرات بها حتى لا ينفضح أمره.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بسرعة ارسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج، وذلك للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه.

البداية كانت بضبط عاطل له معلومات جنائية مسجل خطر، بمنطقة المرج، حيث عثر بحوزته على 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كان ينوى توزيعها وترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.