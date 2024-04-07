اصطدام سيارة نقل محملة باسطوانات غاز بسور الطريق الدائري في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، صباح اليوم الأحد، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، مما أدى إلى حدوث تكدس في حركة السير، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لإزالة آثار الحادث، وكشف ملابساته.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية، بالقرب من منطقة صفط اللبن، انتقل على الفور رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية، اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تم الاستعانة بأوناش المرور، لرفع السيارة، وإزالة آثار الحادث، لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، والاستماع لأقوال سائق السيارة.

اصطدام سيارة نقل محملة باسطوانات غاز بسور الطريق الدائري

اصطدام سيارة نقل بسور الطريق الدائري في الجيزة