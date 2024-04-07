اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أبريل 2024 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اسرائيل.. جيش الاحتلال يوضح أسباب الانسحاب من خان يونس

الأحد، 07 أبريل 2024 02:54 م
اسرائيل.. جيش الاحتلال يوضح أسباب الانسحاب من خان يونس جنود اسرائيل - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد نصف عام على اندلاع الحرب، سحب الجيش اسرائيل ليل الأحد، معظم قواته فى قطاع غزة، وشمل الانسحاب الفرقة 98 التي عملت خلال الأشهر الأخيرة في خان يونس.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بجيش اسرائيل بإمكاننا العودة إلى خان يونس إذا لزم الأمر، وأضاف الجيش نستعد لمواصلة العمليات ضد حماس التي لم نتعامل معها بدير البلح ورفح.

ويأتي انسحاب القوات الليلة، بمثابة علامة على انتقال السلطة إلى المرحلة الثالثة والأقل عنفا من القتال في غزة وهي تشمل المزيد من الغارات المستهدفة والمتكررة، كما حصل مؤخرا على مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

 

 







ماذا حدث في اسرائيل

حريق اسرائيل

اسرائيل بتولع

يافا

انسحاب اسرائيل من غزة

غزة الان

احداث اسرائيل اليوم

خان يونس

مظاهرات اسرائيل

مظاهرات اليوم

ماذا يحدث في اسرائيل

تل ابيب

ماذا يحدث في اسرائيل الان

مظاهرات اسرائيل اليوم

رؤساء وزراء اسرائيل

اسرائيل الان

اخبار اسرائيل اليوم

اخبار اسرائيل

مظاهرات في اسرائيل

اسرائيل اليوم

اخر اخبار اسرائيل

تل ابيب الان

اخبار تل ابيب الان

تل ابيب بتولع

تل ابيب الان مباشر

اخر اخبار تل ابيب

اخبار تل ابيب اليوم

ماذا يحدث في تل ابيب

ماذا يحدث في تل ابيب الان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة