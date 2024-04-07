اسرائيل.. جيش الاحتلال يوضح أسباب الانسحاب من خان يونس

وكالات

بعد نصف عام على اندلاع الحرب، سحب الجيش اسرائيل ليل الأحد، معظم قواته فى قطاع غزة، وشمل الانسحاب الفرقة 98 التي عملت خلال الأشهر الأخيرة في خان يونس.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بجيش اسرائيل بإمكاننا العودة إلى خان يونس إذا لزم الأمر، وأضاف الجيش نستعد لمواصلة العمليات ضد حماس التي لم نتعامل معها بدير البلح ورفح.

ويأتي انسحاب القوات الليلة، بمثابة علامة على انتقال السلطة إلى المرحلة الثالثة والأقل عنفا من القتال في غزة وهي تشمل المزيد من الغارات المستهدفة والمتكررة، كما حصل مؤخرا على مستشفى الشفاء في مدينة غزة.