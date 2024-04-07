استمرار عبور جرحى ومسافرين ودخول شاحنات تحمل أغذية لغزة عبر معبر رفح

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الأحد، دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، ان إحصاءات العابرين خلال الساعات الماضية وصول 80 طلاب ، 43 جرحي يرافقهم 43، كما وصل 290 مصريا ومن أصحاب إقامات 300، و24 من فرق طبية دولية، و 23 من بريطانيا وامريكا والاردن والكويت وألمانيا، ومغادرة مصر لغزة 14 من الصليب الأحمر الدولي من دول بولندا وفنلندا والبرازيل وبلجيكا والنرويج والدومينيكان وتركيا والبرتغال واستراليا، و 36 فرق طبية عربية.

كما أوضحت بيانات حركة معبري رفح التجاري ومعبر كرم أبو سالم عبور 158 شاحنة، وهي من معبر رفح 79 شاحنة، بينها مساعدات 75 شاحنة، ومن معبر كرم أبوسالم 106 شاحنة، بينها مساعدات 78 شاحنة، وقطاع خاص 28 شاحنة .

أفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 740 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن، بينها 605 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.