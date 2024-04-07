إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلا من: "مؤمن محمد" 28 عاما، و"صالح عبداللطيف" 28 عاما، و"عبدالله حامد" 18 عاما، مقيمين بقرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.