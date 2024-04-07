إشارة مرور.. تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها :

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

- تقديم مستند شهادة المخالفات.

- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.



ثانيا الإجراءات:

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.