أوكرانيا: ارتفاع قتلى جيش روسيا لـ447 ألفا و510 جنود منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 447 ألفا و510 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و74 دبابة و13 ألفا و551 من المركبات المدرعة و11 ألفا و316 من النظم المدفعية و1036 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و749 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1864 من المعدات الخاصة و8 آلاف و956 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و71 من المركبات وخزانات الوقود.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم، إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على خاركيف.

ونقلت (يوكرينفورم) عن سينيفوبوف قوله ضرب الروس خاركيف بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل خاص.. وأصيب ثلاثة أشخاص.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت منطقة لوزوفا بطائرات شاهد بدون طيار. ولم يتم تسجيل أي إصابات.