أستراليا: إعلان حالة الكارثة بعدة مناطق جراء الأمطار والفيضانات

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أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، حالة الكارثة الطبيعية في عدة مناطق متضررة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إيه بي سي، أن الحكومة الفدرالية أطلقت وفق حالة الكارثة تمويلات فورية للمجالس المحلية؛ لرفع الأضرار بالبنى التحتية الأساسية خاصة الطرق، كما سيتم صرف تعويضات لبعض المتضررين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تقطع السبل بالمئات في أنحاء الولاية بسبب دمار الطرق، كما أخلت السلطات قرابة 300 منزلا بشمال شرق الولاية وأصدرت 60 تحذيرا بمناطق متضررة عديدة.