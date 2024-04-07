أخبار مصر.. غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يحذر من مجاعة فى غزة ويشدد على الإنفاذ الفورى للمساعدات الإغاثية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

رئيس الوزراء: بدء التجهيز لفعالية الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح، وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح، المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية للسياحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، والشركة المسئولة عن التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير، واستشاريو تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، والطريق الدائري.

ضياء رشوان: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 شاحنة يوميا

صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد، إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.

توافق مصرى أمريكى على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد فى رفح الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

اقتصادية القناة توقع عقد مشروع مجموعة إروغلو DNM التركية بـ40 مليون دولار

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة، وقد قام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، ونورتين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة، ويأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

وزير السياحة: المتحف المصرى الكبير سيكون بمثابة هدية مصر للعالم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح، وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح، المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية للسياحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، والشركة المسئولة عن التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير، واستشاريو تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، والطريق الدائري.

الحكومة ترد على شائعة استيراد مصر شحنات تقاوى فاسدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.

رئيس "الأهلى للصرافة": 6.2 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس بلغت 220 مليون جنيه.

حركة فتح تثمن الجهود المصرية المتواصلة لوقف العدوان على غزة

ثمَّن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، جمال حويل، الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمتواصل لوقف العدوان على قطاع غزة.

البحوث الفلكية: لا داعى للضجة المثارة حول كسوف الشمس غدا

أكد الدكتور ياسر عبدالهادي رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا داعي للضجة المثارة على صفحات التواصل الاجتماعي عن كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث غدا الإثنين 8 أبريل.

كسوف كلى للشمس غدا لن يرى بمصر ويستغرق 5 ساعات و10 دقائق

تشهد الكرة الأرضية، غدا الإثنين، كسوف كلي للشمس لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا،أمريكا الشمالية،شمال أمريكا الجنوبية،المحيط الباسفيكي،المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

BBC: آلاف الإسرائيليين يحتجون فى تل أبيب للمطالبة بصفقة لتحرير الرهائن من غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى تل أبيب، مطالبين بصفقة لتحرير الرهائن من غزة.

وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من فروع بنك ناصر

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات.

المدارس تستكمل اليوم وغدا تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس

تستكمل المدارس اليوم الأحد وغدا الإثنين تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحانات شهر مارس، حيث من المقرر أن تنتهى امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الإثنين 8 أبريل الجارى، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل.

وزارة التموين: استمرار طرح كحك العيد بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمد المنافذ بالمنتجات أول باول لتلبية احتياجات المواطنين كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

الطقس غدا.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.