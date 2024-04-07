أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم 30% بالموازنة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 7-4-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المالية: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصري العظيم.. وتحقق آماله فى حياة كريمة.. ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق فى مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.. ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبنى استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالى.. على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.

25% نموا فى صادرات الملابس لتسجل 464 مليون دولار خلال أول شهرين

أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 25% خلال أول شهرين من 2024 لتسجل 464 مليون دولار مقابل 371 مليون دولار في أول شهرين من 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري مع استمرار الفعاليات التي يقوم بها المجلس من أجل زيادة الصادرات .





القومى للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو2024

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.



وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 7 أبريل 2024

ننشر أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عقب ارتفاع بشكل ملحوظ بحوالى 45 جنيهات مستهل التعاملات، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3200 جنيه مع ارتفاع السعر العالمى للذهب إلى مستويات فوق 2330 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.