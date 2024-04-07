اليوم السابع
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الأحد، 07 أبريل 2024 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى القدس للمطالبة بصفقة لتبادل الرهائن فى غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 10:00 م
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى القدس للمطالبة بصفقة لتبادل الرهائن فى غزة مظاهرات تل أبيب
وكالات

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد فى القدس، للمطالبة بصفقة لتبادل الرهائن المحتجزين فى غزة، بعد ستة أشهر من احتجازهم فى قطاع غزة، بحسب سكاى نيوز.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الكنيست، الذى دخل فى عطلة عيد الفصح اليهودى، ورددوا شعارات مثل "أحياء وأحياء وليس فى نعوش" و"كلهم أحرار الآن! صفقة الآن!".

وشنت إسرائيل الحرب ضد قطاع غزة بعد الهجوم الذى نفذته حركة حماس فى 7 أكتوبر.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة أكثر من 33100 شهيد، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة.







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