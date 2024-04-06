5 فوائد صحية مذهلة لزيت إكليل الجبل.. اعرف التفاصيل

كتبت مروة محمود الياس

زيت إكليل الجبل أو كما يطلق عليه زيت الروزماري له الكثير من الفوائد الصحية نتيجة احتوائه على مركبات نباتية فريدة من نوعها، وغنية بالفوائد الصحية، فاستخلاص الزيت من نبات الروزماري له فوائد صحية عظيمة لا تقف حد الفوائد التجميلية بل لها فوائد صحية أيضا

زيت اكليل الجبل يحتوي على الأحماض ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، كما أن به خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا والعدوى لذلك فهو يحمي من العدوى خاصة الجلدية

يعمل زيت إكليل الجبل على علاج الثعلبة وتحسين نمو الشعر في المناطق المصابة بها، كذلك يعالج مشكلة الصلع الذكوري التي تصيب الكثير من الرجال وتعمل على انبات الشعر في تلك المناطق الجافة،كما أنه يعالج الصلع النسائي أيضا

زيت اكليل الجبل يساعد بشكل كبير على تعزيز عمل الهرمونات تحت الجلد فضلا عن تحسين تدفق الدم وسريانه في الأوعية الدموية

يعمل زيت إكليل الجبل على الحفاظ على الجلد محميا من العدوى والفطريات والبكتيريا لأن به خصائص مضاده لنقل ونمو الميكروبات والجراثيم والفطريات، وبالتالي يقلل ظهور تقشرات الجلد والقشرة التي تتكون على بعض مناطق الجلد في الجسم الناتجة عن هذه العدوى

يساعد زيت إكليل الجبل على تعزيز الدوبامين وبالتالي فهو يعمل على تقليل حدة الشعور بالتوتر والقلق النفسي كما أنه يعزز من الحالة النفسية الجيدة والمزاج الجيد

لزيت إكليل الجبل تأثير جيد على الصحة العقلية لأنه يشعر بالنشاط والانتعاش الادراكي ويحسن الوظائف الإدراكية ويعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب أيضا

يساعد زيت اكليل الجبل على تقليل حدة الشعور بالألم لأنه يعتبر زيت مساعد في تخفيف آلام الأعصاب كما أنه يحسن من حالة العظام والمفاصل وتقليل حدة آلام العضلات الذي يصيب الكثيرين