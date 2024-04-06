4 محطات مرتبطة بخلية الشروق بعد إيداع حيثيات المؤبد للمتهمين

كتب إيهاب المهندس

مرت محاكمة 11 متهما بخلية الشروق الثانية، بمجموعة من المحطات الهامة، بعد إيداع الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوي منها ..

_ المحطة الأولي

في 15 يناير من عام 2023، المحكمة نظرت أولي جلسات محاكمة المتهمين، وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.

_ المحطة الثانية

في الجلسة التي عقدت في 20 مارس 2023، استجوبت المحكمة المتهمين في القضية.

_ المحطة الثالثة

استمعت المحكمة في 4 يوليو الماضي لأقوال الشهود في الدعوي ومن أبرزهم مجري التحريات.

_ المحطة الرابعة

استمعت الجنايات في 1 أكتوبر الماضي لمرافعة النيابة والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين

المحطة الخامسة

بعد مرافعة الدفاع حجزت المحكمة في 20 نوفمبر الماضي القضية للحكم

_المحطة السادسة

في 17 مارس 2024، عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وادراجهم علي قوائم الإرهاب.

_ المحطة السابعة

في 3 ابريل أودعت الجنايات حيثيات حكمها علي المتهمين، ويتبقي أمامهم درجة تقاضي اخري أمام محكمة جنايات مستأنف.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.