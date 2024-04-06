يعيشون على علبة فول يوميًا.. أوكسفام: إسرائيل تتعمد تجويع المدنيين فى غزة

كتبت رباب فتحى

قالت منظمة أوكسفام إن الأسر في شمال غزة تضطر للعيش على أقل من علبة من الفول يوميا، في حين وصف مسئولون كبار في الأمم المتحدة الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من سوء التغذية بأنهم صغار للغاية بحيث لا يزيد وزنهم إلا قليلا عن كيلوجرام، وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

ويعتقد أن أكثر من 300 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال القطاع المحاصر، الذي شهد أسوأ قصف إسرائيلي شرس وحيث لم تصل إليه سوى القليل من المساعدات.

ومنذ يناير، تعيش الأسر على ما متوسطه 245 سعرة حرارية في اليوم، وفقا لمنظمة أوكسفام - أي أقل من 12 في المائة من متوسط السعرات الحرارية اليومية الموصى بها.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي الدولي لمنظمة أوكسفام: "إن إسرائيل تتخذ خيارات متعمدة لتجويع المدنيين".

وأضاف :تخيل كيف يكون الأمر، ليس فقط محاولة البقاء على قيد الحياة على 245 سعرة حرارية - يومًا بعد يوم - ولكن أيضًا الاضطرار إلى مشاهدة أطفالك أو أقاربك المسنين يفعلون الشيء نفسه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه بعض وكالات الإغاثة إنها ستضطر إلى الانسحاب من غزة بسبب مخاوف على سلامة موظفيها بعد أن اعترفت القوات الإسرائيلية بقتل سبعة موظفين في مؤسسة المطبخ المركزى العالمى الخيرية للأغذية (WCK) في هجوم بطائرة بدون طيار على الرغم من حقيقة أن المساعدات قد توقفت. كان العمال يسافرون في منطقة منزوعة الصراع. ووعدت إسرائيل منذ ذلك الحين بفتح ثلاثة ممرات جديدة للمساعدات.

وقد قدمت المؤسسة الخيرية أكثر من 30 مليون وجبة داخل غزة، وشكل عملها جزءًا رئيسيًا من الاستجابة للمجاعة التي تلوح في الأفق. واضطرت المؤسسة الخيرية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب التفجير المميت.