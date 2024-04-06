وكيل صحة سوهاج بتفقد 6 وحدات لطب الأسرة ويحيل بعض العاملين للتحقيق

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، إحالة عدد من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دون تصريح جاء ذلك خلال جولته اليوم على على 6 وحدات طب أسرة بقرى المحافظة، وذلك استمراراً لجهود مديرية الصحة بسوهاج و متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة و بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

جاءت جولة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان اليوم السبت والتي رافقته فيها الدكتورة أية بدوي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة مفاجئة علي وحدات ومراكز طب الأسرة والمنتشرة بجميع مراكز وقري المحافظة حيث تفقد وكيل صحة سوهاج 6 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز سوهاج وهي وحدة طب الأسرة بنجع القنطرة، وحدة بني زار، وحدة نجع تمام، وحدة عرابة أبو الدهب، وحدة أولاد نصير، وحدة نجع النجار.

وتابع وكيل وزارة الصحة سير العمل والانضباط بتلك الوحدات الـ6 خلال الفترة الصباحية . وقام بتحويل عدد من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون تصريح . مؤكداً علي ضرورة الإنضباط و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي أكمل وجه. كما أشاد بسير العمل وانضباط العاملين بوحدة أولاد نصير مقدماً لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالينا من المرضي.