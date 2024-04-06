وكيل صحة دمياط يحيل 7 من العاملين بالوحدة الصحية في التوفيقية للتحقيق

دمياط- معتز الشربيني

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الوحدة الصحية بالتوفيقية بإدارة كفر سعد، بزيارة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة، وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال وكيل الوزارة 7 من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية معهم، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالتوفيقية تخدم11681 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة.

بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

يأتى ذلك فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان.