وفاة زوجين من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى زوجان من المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربي ، اليوم الجمعة مصرعهما، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ليسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.