اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 01:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وفاة زوجين من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

السبت، 06 أبريل 2024 12:06 ص
وفاة زوجين من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم اسعاف- أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى زوجان من المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربي ، اليوم الجمعة مصرعهما، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ليسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 







حادث

طريق اسيوط الصحراوى

الفيوم

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة