وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

كتب إبراهيم قاسم

قالت وزارة العدل إن المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي فقد في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم و العطاء، تقلد فيها أرفع المناصب الوزارية و البرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة.

وتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، داعين له بالمغفرة و الرحمة و المنزلة العالية في جنة الخلد.

