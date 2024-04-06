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وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

السبت، 06 أبريل 2024 02:28 م
وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور الدكتور أحمد فتحي سرور- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قالت وزارة العدل إن المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي فقد في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم و العطاء، تقلد فيها أرفع المناصب الوزارية و البرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة.

وتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، داعين له بالمغفرة و الرحمة و المنزلة العالية في جنة الخلد.
                                            

 







احمد فتحي سرور

وفاه احمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

فتحى سرور

فتحي سرور

وفاة أحمد فتحي سرور

جنازة احمد فتحي سرور

جنازة أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور

موعد جنازة أحمد فتحي سرور

موعد جنازة احمد فتحي سرور

ميعاد جنازه احمد فتحي سرور

مجلس الشعب

مجلس النواب

عزاء أحمد فتحي سرور

موعد عزاء أحمد فتحي سرور

ميعاد عزاء احمد فتحي سرور

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