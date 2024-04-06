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وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسى نسخة من موسوعة رؤية باحتفالية ليلة القدر

السبت، 06 أبريل 2024 10:18 ص
وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسى نسخة من موسوعة رؤية باحتفالية ليلة القدر الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أهدى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة من موسوعة رؤية التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تلخص جانبا من إصدار وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية مصر بـ"ليلة القدر"، والتي تنظمها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

كما يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.







ليلة القدر

حفل ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

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حفل وزارة الأوقاف




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