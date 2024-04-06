وزارة التجارة ترفض إعفاء شركة من رسوم الإغراق لاستيراد إطارات من الصين

كتب هانى الحوتى

رفضت وزارة التجارة والصناعة، التظلم المقدم من شركة أباظة لصناعة المقطورات ووسائل النقل، لإعفائها من سداد رسوم مكافحة الإغراق على استيراد الشركة إطارات خارجية هوائية للنقل الثقيل من الصين وتايلاند، والتي ستوردها الشركة ضمن صناعتها التجميعية.

وبررت الوزارة-وفقًا لمنشور تعريفات رقم 20 لسنة 2024 صادر عن مصلحة الجمارك- سبب رفض التظلم بأن شركة أباظة تستورد إطارات بصورة منفصلة وليست بصورة مجمعة، وتستوردها من إحدى الشركات التي تمارس سياسة الإغراق، وتم تحصيل رسوم مكافحة إغراق عنها خلال عامي 2021، 2022، على الشحنات التي تستوردها الشركة.

أوضحت الوزارة، أن مبرر شركة أباظة بطلب الإعفاء من رسوم مكافحة الإغراق استنادًا على قرار رقم 222 لسنة 2023 والمتضمن إعفاء واردات الشركة من ضريبة الوارد بنسبة 90% من الضريبة المقررة على المنتج النهائي، لا ينسحب على رسوم مكافحة الإغراق كونه خاص بضريبة الوارد فقط على الأجزاء المفككة للمنتج النهائي.

ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن الأساس القانوني لرسوم مكافحة الإغراق هو القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والذي ينص في المادة الثالثة منه على أن وزير التجارة هو المختص بإصدار قرارات الإعفاء من رسوم الإغراق.

وكانت شركة أباظة لصناعة المقطورات ووسائل النقل، قد تقدمت بتظلم لمطالبة مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم مكافحة الإغراق بمبلغ 31.4 مليون جنيه فروق رسوم مكافحة إغراق على صنف إطارات خارجية هوائية للنقل الثقيل ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتايلاند، والتي تستوردها الشركة ضمن صناعتها التجميعية.