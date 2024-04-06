وزارة البترول: إيرادات كارجاس تلامس 4 مليارات جنيه لأول مرة

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملاّ، وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 29 لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن عام 2023.

وخلال الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور الأعمال والنجاحات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 معربآ عن تقديره للدور الذى تقوم به الشركة فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقى وما يحققه نشاط الشركة من قيمة مضافة للإقتصاد القومى عن طريق تخفيف الضغط على استهلاك المنتجات البترولية السائلة و تقليل فاتورة الإستيراد من الخارج.



وإستعرض المهندس خالد جمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 والتى أظهرت مؤشرات أداء غير مسبوقة، حيث تم تحقيق 504 مليون متر مكعب مبيعات غاز طبيعي بنسبة نمو 21% عن العام السابق والتي أسفرت عن وفر سنوي في استهلاك الوقود السائل بحوالي 408 ألف طن، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بقيمة 286 مليون دولار تقريباً.



وأضاف أن الشركة قامت خلال عام 2023 بتشغيل وإفتتاح 45 محطة تموين جديدة ليصبح إجمالي محطات الشركة 314 محطة بالأضافة إلى 53 مركز تحويل موزعين على 23 محافظة، كما وصلت مبيعات الزيوت إلى 3,267 طن بنسبة نمو 18% عن العام السابق.



لتحقق الشركة لأول مره إجمالي إيرادات النشاط ما يقرب من أربعة مليارات جنيه كما تم مضاعفة مجمل ربح النشاط ليصل إلى 518 مليون جنيه مسجلاً نمو بنسبة 115%.



وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول المتعلقة بالإستدامة البيئية وترشيد الطاقة، أوضح المهندس خالد جمال أن الشركة قامت بتحويل عدد 242 ألف سيارة ومبيعات تموين غاز الطبيعي 4.5 مليار متر مكعب منذ بدء النشاط مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 321 ألف طن.



و فى ختام اجتماع الجمعية العمومية أعرب المهندس طارق الملاّ عن سعادته بما حققته الشركة من نمو ووجه الشكر للعاملين بالشركة مهنئاً إياهم على النتائج المحققة وطالبهم بالاستمرار في الجھود المبذولة لتحقیق المزید من النجاحات.



حضر أعمال الجمعية المهندس يس محمد يس العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونوابه المحاسبة أمل طنطاوي للشئون المالية والمهندس/ محمد خضير للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال والسيد الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبان أشرف عبدالله وخالد عثمان مساعدا الوزير للشئون المالية والاقتصادية والتجارة الداخلية والخارجية والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.