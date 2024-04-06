اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تعلن سقوط واعتقال العشرات من "داعش" بالعراق وسوريا منذ يناير

السبت، 06 أبريل 2024 05:00 ص
واشنطن تعلن سقوط واعتقال العشرات من "داعش" بالعراق وسوريا منذ يناير تنظيم داعش الإرهابى - أرشيفية
وكالات

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قالت القيادة المركزيّة الأمريكية "سنتكوم"، السبت، إنها نفذت 94 مهمة في العراق وسوريا بالتعاون مع شركائها في محاربة تنظيم "داعش" في الفترة من يناير إلى مارس، مشيرةً إلى أنها قتلت 18 شخصاً من عناصر التنظيم، واعتقلت 63 آخرين.

وذكرت القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس"، أنها نفذت 66 عملية في العراق بالتعاون مع قوات الأمن العراقية أدت إلى سقوط 11 من عناصر التنظيم، واعتقال 36، بينما نفذت 28 عملية في سوريا بالتعاون مع قوّات سوريا الديمقراطية (قسد) أسفرت عن سقوط 7 واعتقال 27 آخرين.

وأشارت إلى أن ملاحقة نحو 2500 من عناصر التنظيم الفارين في أنحاء العراق وسوريا "مكون مهم جداً في الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش".







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