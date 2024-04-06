اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 10:07 م
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واشنطن بوست: وعود زيلينسكى بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991 غير واقعية

السبت، 06 أبريل 2024 10:00 م
واشنطن بوست: وعود زيلينسكى بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991 غير واقعية زيلينسكى
وكالات

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نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن عضو فى برلمان أوكرانيا لم تكشف هويته، أن وعود فلاديمير زيلينسكى بالعودة إلى حدود عام 1991 بعيدة عن الواقع ولا يمكن تحقيقها.


وأشارت الصحيفة إلى أن "خط المواجهة لم يتغير إلا قليلا خلال العام الماضي، ولذلك يبدو من غير المحتمل على نحو متزايد، إمكانية استعادة بالقوة الأراضى التى تحتلها روسيا فى شرق وجنوب أوكرانيا، والتى تشكل حوالى 20 بالمائة من أراضى البلاد".


وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن زيلينسكى وعد كذلك مرات كثيرة، بإعادة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، بما فى ذلك شبه جزيرة القرم.


وشدد البرلمانى الأوكراني، المذكور أعلاه، على أن وعد زيلينسكى هذا من المستحيل الوفاء به. ونقلت الصحيفة عنه قوله: "يدرك الأشخاص الأذكياء أن هذا غير واقعي... ويجب عليه فى مرحلة ما تصحيح هذا الخطاب".

تم إجراء استفتاءات حول انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا فى الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022. وفى 5 أكتوبر، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الفيدرالية التى تصادق على دخول مناطق جديدة إلى روسيا.







زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

كييف

موسكو




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