موعد أذان المغرب 27 رمضان 2024 في السويس

السويس – السيد فلاح

يتساءل الكثير من المواطنين في محافظة السويس عن موعد أذان المغرب في اليوم الـ 27 من أيام شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار في اليوم الـ 27 من أيام شهر رمضان المبارك، وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار في اليوم الـ 27 من شهر رمضان المبارك الموافق 6 أبريل لعام 2024، في محافظة السويس، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة السويس.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، يؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت في محافظة السويس في تمام الساعة 6:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم 6 أبريل 2024

-موعد صلاة الفجر في 4:04 صباحًا

-موعد صلاة الظهر 11:52 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:25 عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 6:12 مساءً.

-موعد صلاة العشاء 7:31 مساءً.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وآخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادي الأول – 6 جمادي الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

محافظة السويس

ومحافظة السويس من محافظات مصر وعاصمتها مدينة السويس، وتقع سواحلها على الطرف الشمالي لخليج السويس، ويقع فيها المدخل الجنوبي لقناة السويس ومساحتها 9002 كم2، وهي محافظة حضرية ذات مدينة واحدة، يميزها موقعها الفريد فهي تعتبر مدخل إلى أفريقيا ودول جنوب غرب وشرق آسيا مما جعلها ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار الصناعي.

ويحد محافظة السويس شمالًا محافظة الإسماعيلية، ومحافظة شمال سيناء، وجنوبًا يحدها محافظة البحر الأحمر، وشرق يحدها محافظة جنوب سيناء، وغربًا يحدها محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، وتتكون المحافظة من 5 أحياء هم: "حي السويس، وحي الأربعين، وحي عتاقة وحي الجناين وحي فيصل".