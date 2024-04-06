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منظومة التحول الرقمى.. 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل

السبت، 06 أبريل 2024 08:30 ص
منظومة التحول الرقمى.. 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل منظومة التحول الرقمى
كتب أحمد إسماعيل

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في إطار حرص الدولة على التحول الرقمى في كل مناحى أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، حرصت وزارة العدل على تقديم  العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة  الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كيفية الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل الالكترونى فى 7 خطوات:

1-الدخول على بوابة وزارة العدل من خلال هذا الرابط
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

2- اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.

3-إدخال درجة الدعوى "جزئى- ابتدائى- استئناف- نقض".

4- اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.

5- اختيار نوع الدعوى

6- اختيار سنة الدعوى.

7- الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف الدعوى القضائية.







وزارة العدل

التحول الرقمى

موقع وزارة العدل

القضايا




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