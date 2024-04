مظاهرات فى بريطانيا تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.. فيديو

خرج الآلاف فى مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة اليوم السبت، فى مظاهرات محلية مطالبين بوقف الحرب على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

1000s out for the women-led march in Manchester. Women have been the bedrock of Palestinian resistance to Israel's 75 year occupation & ethnic cleansing. Israel has murdered 1000s of women in their genocide in Gaza yet still they stand and still we stand with them… pic.twitter.com/SNVegEh8Ta