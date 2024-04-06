مظاهرات فى بريطانيا تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.. فيديو

وكالات

خرج الآلاف فى مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة اليوم السبت، فى مظاهرات محلية مطالبين بوقف الحرب على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

1000s out for the women-led march in Manchester. Women have been the bedrock of Palestinian resistance to Israel's 75 year occupation & ethnic cleansing. Israel has murdered 1000s of women in their genocide in Gaza yet still they stand and still we stand with them… pic.twitter.com/SNVegEh8Ta — MANPalestine Action (@ManPalestine) April 6, 2024

ووفق ما أعلنته "حملة التضامن مع فلسطين" فى لندن، خرجت مظاهرات محلية فى مناطق متفرقة فى عموم المملكة المتحدة بما فيها مناطق فى العاصمة لندن ومدن بريستول و برايتون وكاردف وأكستر وساوثهامبتون وكوفنترى ومدن ومناطق أخرى.



ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم، وإنهاء الفصل العنصرى الإسرائيلي، وتحقيق الحرية والعدالة لفلسطين. كما طالبوا الحكومة البريطانية بإنهاء "تواطؤها فى الهجمات الإسرائيلية والتوقف عن تسليح إسرائيل".