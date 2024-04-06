اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 05:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرات فى بريطانيا تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.. فيديو

السبت، 06 أبريل 2024 05:05 م
مظاهرات فى بريطانيا تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.. فيديو مظاهرات دعما لغزة
وكالات

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خرج الآلاف فى مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة اليوم السبت، فى مظاهرات محلية مطالبين بوقف الحرب على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ووفق ما أعلنته "حملة التضامن مع فلسطين" فى لندن، خرجت مظاهرات محلية فى مناطق متفرقة فى عموم المملكة المتحدة بما فيها مناطق فى العاصمة لندن ومدن بريستول و برايتون وكاردف وأكستر وساوثهامبتون وكوفنترى ومدن ومناطق أخرى.


ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم، وإنهاء الفصل العنصرى الإسرائيلي، وتحقيق الحرية والعدالة لفلسطين. كما طالبوا الحكومة البريطانية بإنهاء "تواطؤها فى الهجمات الإسرائيلية والتوقف عن تسليح إسرائيل".







بريطانيا

غزة

حرب غزة

فلسطين

رفح




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