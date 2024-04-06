مصرع طفلين فى حادثى غرق وتصادم سيارة بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه غرقا في ترعة المنصورية بكرداسة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بترعة المنصورية في كرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، اختل توازنه وسقط بترعة المنصورية، مما أسفر عن مصرعه غرقا.

تم انتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به، أثناء لهوه أمام مسكنه في كرداسة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

