مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بـ الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة العمليات يفيد تلقيها بلاغا إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا أمام مدخل مركز أبوقرقاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، جميعهم عمال مزارع، مقيمون بقرية المنشية بمركز ملوي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

